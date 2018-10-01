MEB'den okullara yardımcı kaynak uyarısı

MEB, yardımcı materyallerin reklam ve tanıtımının yapılmasına izin verilmemesi ve öğrencilere aldırılmaması için her türlü tedbirin uygulanması istendi.

ANKARA

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) illere gönderilen yazıda, özellikle yabancı dil derslerine yönelik okullarda yardımcı materyallerin sınıf içerisinde kullanıldığı bu materyallerden ödev verildiği ve velilerin de eğitim materyallerini almaya mecbur bırakıldığı belirtildi.

Öğretmen ve öğrencilere dağıtılan ders kitapları dışındaki diğer yardımcı materyallerin okullarda/kurumlarda reklam ve tanıtımının yapılmasına izin verilmemesi, öğrencilere aldırılmaması, kullanımı konusunda zorlayıcı tutum içerisinde bulunulmaması ve velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması istendi.

Aksi uygulamalarda bulunanlar hakkında gerekli idari işlemlerin yapılması için valiliklerce her türlü tedbirin alınması talep edildi.

Dersler EBA'dan yararlanılarak işlenecek

Diğer bir yazıda ise bazı eserlerin kopyalanarak öğrencilere dağıtıldığı ve öğrencilerden "fotokopi bedeli" adı altında para toplandığı bilgisine yer verilerek, telif hakları vurgusu yapıldı.

Derslerin işlenmesi sırasında Bakanlığın Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) yararlanılması istendi.

Muhabir: Özcan Yıldırım