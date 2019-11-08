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Eğitim

MEB'den öğretmenler için web sitesi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerin mesleki gelişim programları, eğitim haberleri ve etkinliklerden haberdar olabilmesine imkan tanıyacak web sitesinin hizmete sunulduğunu bildirdi.

Burcu Çalık   | 08.11.2019
MEB'den öğretmenler için web sitesi

Ankara

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenler için hazırlanan yeni web sitesine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Öğretmenlerimizin mesleki gelişim programlarından, eğitim haberlerinden, etkinliklerimizden haberdar olabilecekleri, öğretmen kitaplığına erişim sağlayabilecekleri kendilerine özel web sitesi yayında."

Öğretmenler için hazırlanan web sitesine "ogretmen.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

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