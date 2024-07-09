Dolar
32.87
Euro
35.59
Altın
2,364.62
ETH/USDT
3,062.50
BTC/USDT
57,101.00
BIST 100
10,830.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Galatasaray Futbol Takımı kafilesi, kamp için geldiği Avusturya’da konaklayacağı otele giriş yapıyor
logo
Eğitim

MEB'den LGS adaylarına "tercih danışmanlığı" hizmeti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde lise adaylarına yönelik 81 ilde 15 bin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanla "tercih danışmanlığı" hizmeti veriyor.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
MEB'den LGS adaylarına "tercih danışmanlığı" hizmeti

Ankara

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla, LGS tercih dönemi için Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin tercih danışmanlığı birimi kuruldu.

Bu kapsamda, tüm illerde 15 bin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanla, tercih sürecinde, öğrencilerin bir üst eğitim programına yerleşmesi amacıyla danışmanlık hizmeti sunulacak.

28 Haziran'da başlayan tercih dönemi, 16 Temmuz'da tamamlanacak.

Toplam 13 iş günü sürecek olan tercih danışmanlığı sürecinin ardından, sonuçların 22 Temmuz'da açıklanması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden 16 il için kuvvetli yağış uyarısı
Dünya Doğayı Koruma Vakfının raporuna göre Akdeniz'in yüzde 87'si kirli
Mesleki Eğitim ve İstihdam Çalışma Grubu ilk toplantısını yaptı
MEB'den masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama
Bodrum'da orman yangını çıktı

Benzer haberler

MEB'den LGS adaylarına "tercih danışmanlığı" hizmeti

MEB'den LGS adaylarına "tercih danışmanlığı" hizmeti

MEB'in "Denklik Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı

MEB'den masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama

Öğrencilere temel meslek becerilerini keşfetme imkanı sunan zanaat atölyeleri açıldı

Öğrencilere temel meslek becerilerini keşfetme imkanı sunan zanaat atölyeleri açıldı
MEB'de istihdam edilecek sözleşmeli personel için tercih dönemi başladı

MEB'de istihdam edilecek sözleşmeli personel için tercih dönemi başladı
LGS sınavından tam puan alan Enes başarısını planlı çalışmaya borçlu

LGS sınavından tam puan alan Enes başarısını planlı çalışmaya borçlu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet