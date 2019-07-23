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Eğitim

MEB'den kitap okuyan öğrencilere ücretsiz gençlik kampı

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Liseliler çok okuyor çok geziyor" okuma kampanyasıyla, arkadaşlarıyla kitap okuyan ve yorumlarını video ile paylaşan öğrenciler, kura ile ücretsiz gençlik kampına gönderilecek.

Ahmet Sertan Usul   | 23.07.2019
MEB'den kitap okuyan öğrencilere ücretsiz gençlik kampı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan "Liseliler çok okuyor çok geziyor" okuma kampanyası kapsamında, arkadaşlarıyla kitap okuyan ve yorumlarını video ile paylaşan öğrencilerden 100'ü ücretsiz olarak gençlik kampına gönderilecek.

MEB tarafından lise öğrencilerinin tatilde okuma alışkanlıklarının sürdürülmesi, aralarındaki etkileşim ve bilgi paylaşımının artırılması amacıyla "Liseliler çok okuyor, çok geziyor" okuma kampanyası başlatıldı.

Bu kapsamda, lise öğrencilerinden 10 kişilik kitap okuma kulübü kurmaları, Türk ve dünya edebiyatından iki kitabı birlikte okumaları istendi.

Okudukları kitapları birlikte yorumladıkları bir dakikalık videoları, "#cokokuyancokgeziyor" etiketiyle Twitter üzerinden paylaşan öğrencilerden 100'ü, kura ile ücretsiz olarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen gençlik kampına gönderilecek.

Öğrencilerin, kampanyaya katılabilmek için çekecekleri videoları, 10 Ağustos'a kadar Twitter üzerinden paylaşmaları gerekiyor.

Bakan Selçuk, kampı ziyaret edecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "#cokokuyancokgeziyor" etiketiyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gençlik kampını ziyaret edeceğini belirterek, "Gençler, dost olun, okuyun, okuduğunuzu tartışın, bildiğinizi paylaşın, biz daha ne isteriz? Siz giderseniz, bir gece kampa ben de geleceğim." ifadelerini kullandı.

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