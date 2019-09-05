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Eğitim

MEB'den engelli bireylere evde destek eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığınca, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine gelemeyecek derecede engeli bulunan bireylerin evlerinde destek eğitimi alabilmelerine imkan tanıyan düzenleme yapıldı.

Selma Kasap   | 05.09.2019
MEB'den engelli bireylere evde destek eğitimi

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine gelemeyecek derecede engeli bulunan bireylerin evlerinde destek eğitimi alabilmelerine imkan tanıyan düzenleme yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli ikinci rehber öğretmenlerin atıl durumda kalmamaları için 40 saate kadar engelli bireylere destek eğitimi vermelerine imkan verildi. Eğitimden bir ay önce engelli bireylerin eğitim planının hazırlanmasına son verildi, engelli birey eğitim aldıkça modüle eğitim bilgilerinin girilmesi sağlandı.

Hastalık veya çeşitli nedenlerle destek eğitimi alamayan engelli bireylerin bu eğitimi telafi eğitimi olarak tamamlamalarına imkan verildi.

Engelli bireylerin telafi eğitimi alabilmeleri için bir günde alacakları eğitim sayısı artırıldı.

Okula devam eden öğrencilerin destek eğitimlerini okulun eğitim saatleri dışında yapılması zorunluluğu kaldırılarak haftada sadece yarım gün destek eğitimi almalarına imkan sağlandı. Eğitim kurumuna gelemeyecek derecede engeli bulunan bireylerin evlerinde destek eğitimi alabilmelerine imkan verildi.

Devlet tarafından kurumlara eğitim desteği ücreti ödenebilmesi için verilen eğitimin kamera kaydının alınması zorunluluğu getirildi.

Kamera kaydı sunamayan kurumlara ödeme yapılmayacak. Buna göre, kurumlarca engelli bireylerin ders devam takibi, kurumun giriş ve çıkışlarını görüntüleyen ve eğitim verilen ayın bitiş tarihinden itibaren en az 90 gün süreyle kayıt yapabilme ve depolayabilme özelliği olan kameralı görüntüleme sistemleri ile yapılacak.

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