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Eğitim

MEB'den 'eğitim materyali' paylaşımlarına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığınca, sosyal medyada paylaşılan, bir sanatçının görseli ve sözlerine yer verilen kitabın okullarda öğrencilere sunulan ders kitabı ve eğitim materyali olmadığı bildirildi.

Selma Kasap   | 17.09.2019
MEB'den 'eğitim materyali' paylaşımlarına ilişkin açıklama

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), sosyal medyada paylaşılan, bir sanatçının görseline ve sözlerine yer verilen kitabın okullarda öğrencilere sunulan ders kitabı ve eğitim materyali olmadığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, sosyal medyada bir sanatçının görseli ve sözleriyle paylaşılan kitapla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sosyal medyadaki paylaşımda yer verilen söz konusu kitap, okullarımızda öğrencilerimize sunulan ders kitabı ve eğitim materyali değildir." ifadelerine yer verildi.

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