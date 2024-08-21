Dolar
33.91
Euro
37.75
Altın
2,509.06
ETH/USDT
2,592.60
BTC/USDT
59,486.00
BIST 100
10,022.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

MEB'den bazı özel okullara "Türkçe" isim uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kanuna aykırı olarak isimleri Türkçe olmayan 6 ildeki 30 okullun isimlerinin değiştirilmesini istedi.

Buğrahan Ayhan  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
MEB'den bazı özel okullara "Türkçe" isim uyarısı

Ankara

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden 6 ilin valiliğine "Türk Okulları" konulu yazı gönderildi.

Yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan şu hükümler hatırlatıldı:

"Kurumlara, 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu'nda belirtilen Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilir. Ancak azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası okullar ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara yabancı ad verilebilir. Diğer kurumlara kıta, ülke, millet, tarih, rakam, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemez. Kurumların adlarını, Türk Dil Kurumu kısaltmalar dizininde yer alan kısaltmalar hariç olmak üzere varsa kısaltmalarıyla kullanması esastır. Kurum adı kısaltma olarak kullanılacak ise kurum adı ve kısaltması kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatında yer alır..."

Bakanlık, Türkçe isim verilmediği tespit edilen kurum adlarını 6 ilin valiliğine bildirerek, "Kurum adlarının anılan maddeye aykırı olduğu anlaşılmış olup yeni kurum adı teklif edilmesi gerekmektedir." uyarısında bulundu.

Kanuna aykırı olarak isimleri Türkçe olmayan okul sayısının 6 ilde 30 olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trafiğe temmuzda 276 bin 615 taşıtın kaydı yapıldı
Üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 38 yıl geçti
Kazdağları Milli Parkı yangın riski nedeniyle 31 Ekim'e kadar girişe kapatıldı
DMM "Bakan Şimşek görevinden istifa etmek istedi" iddiasını yalanladı
Orman yangınlarının zirve yaptığı dört günde İHA'lar 301 saat gözcülük yaptı

Benzer haberler

MEB'den bazı özel okullara "Türkçe" isim uyarısı

MEB'den bazı özel okullara "Türkçe" isim uyarısı

Mesleki eğitimde "Genç Girişimci Ahiler" projesi hayata geçiriliyor

Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı

Bakan Tekin ve sanatçılar, okul aile işbirliğine vurgu yapan "Ailem" dizisini tanıttı

Bakan Tekin ve sanatçılar, okul aile işbirliğine vurgu yapan "Ailem" dizisini tanıttı
MEB, açık öğretim liselerine nakil ve geçişlerde düzenlemeye gitti

MEB, açık öğretim liselerine nakil ve geçişlerde düzenlemeye gitti
MEB, "Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi"ni yayımladı

MEB, "Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi"ni yayımladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet