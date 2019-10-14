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Eğitim

MEB, sınır illerindeki eğitim için koordinasyon kurulu oluşturdu

Milli Eğitim Bakanlığında sınır illerindeki eğitim süreçlerinin bütüncül bir şekilde takip edilmesi için kurulan koordinasyon kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Selma Kasap   | 14.10.2019
MEB, sınır illerindeki eğitim için koordinasyon kurulu oluşturdu

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) sınır illerindeki eğitim süreçlerinin bütüncül bir şekilde takip edilmesi için koordinasyon kurulu oluşturuldu.

Alınan bilgiye göre, koordinasyon kurulu ilk toplantısını Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıda, okulların tatil edildiği bölgelerde öğrencilerin eğitim süreçlerinin telafisi için atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Bu kapsamda, görüşülen önlemler bölgedeki eğitim yöneticileriyle birlikte tüm detaylarıyla değerlendirildikten sonra hızlı bir şekilde uygulama safhasına geçilecek.


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