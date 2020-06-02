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Eğitim

MEB: Özel okullar telafi eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendisi belirleyecek

Milli Eğitim Bakanlığından, 15 Ağustos'un özel okulların yüz yüze telafi eğitimine başlayabileceği en erken tarih olduğuna işaret edilerek, okulların, en az üç hafta olacak şekilde, eğitimin başlangıç tarihi ve süresini belirleyebileceği bildirildi.

Selma Kasap   | 02.06.2020
MEB: Özel okullar telafi eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendisi belirleyecek

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamada, özel öğretim kurumlarının telafi, tamamlama ve uyum eğitimlerine başlamaları konusunda 81 il valiliğinin bilgilendirildiği hatırlatıldı. 

Özel okulların yüz yüze telafi eğitimine başlayabilecekleri en erken tarihin 15 Ağustos 2020 olduğu belirtilen açıklamada, "Bu takvim doğrultusunda her bir özel öğretim kurumu, öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak en az üç hafta olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendisi belirleyecek." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her özel okul yüz yüze telafi eğitimine başlayacağı tarihi, okul yönetimince hazırlanan ve valilikçe onaylanan çalışma takviminde okulun 2020-2021 öğretim yılı için belirlediği açılış tarihine, öğrenci velilerinin katılımıyla yapılan okul aile birliği toplantısında öğrencilerin tatil dönüş tarihleri dikkate alınarak yüz yüze telafi eğitimi için karar verilen tarihe, özel okulda görev yapan yönetici, eğitim personeli ve diğer personelin yıllık izin tarihlerine, öğrencilerin okula ulaşımlarını sağlayacak okul servisi şirketlerinin okula bu hizmet için belirlediği tarihe, özel okul uyguladığı uzaktan eğitimden öğrencilerinin ne kadar faydalandığının ölçümünü yaparak ihtiyaç duyulan yüz yüze telafi eğitiminin ders saati süresine göre, özel okullar yüz yüze telafi eğitimi başlama tarihini bu koşulların oluşma durumuna göre farklı farklı olarak belirleyebilecek."

Özel okulların açılış, ara tatil ve kapanış tarihlerinin resmi okullar için Bakanlıkça belirlenen tarihlerde olabileceğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 6. maddesinin 'Kurumlarda uygulanacak öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi, resmi kurumlarda uygulanan usul ve esaslar çerçevesinde belirlenir. Bakanlıkça uygun bulunması durumunda farklı öğretim programları ve haftalık ders çizelgesi de uygulanabilir.' hükmü ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 10. maddesinin, 'Okullarda, resmi okullar için hazırlanan yıllık çalışma takvimi uygulanması esas olmakla birlikte, valilikçe kabul edilmesi halinde ayrı bir çalışma takvimi de düzenlenebilir.' hükmü doğrultusunda özel okul yönetimi tarafından hazırlanan ve özel okulun bulunduğu ilin valiliği tarafından uygun görülmesi halinde Bakanlık tarafından resmi okullar için belirlenen çalışma takviminin dışında da uygulama yapılabilecek."

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