Dolar
18.55
Euro
18.84
Altın
1,743.48
ETH/USDT
1,293.10
BTC/USDT
17,500.00
BIST 100
4,474.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

MEB: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medyadaki Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiğine yönelik paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Selma Kasap   | 10.11.2022
MEB: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli olduğunda her türlü bilgilendirme bakanlığımızca düzenli olarak yapılmaktadır. Resmi makamlarımızca yapılan bilgilendirmeler dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan'da Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı takdim edildi
Köpeğin saldırısı sonucu yaralanan Umut'un annesi başkaları aynı acıyı yaşamasın istiyor
Muş'un yüksek kesimlerinde karla mücadele başladı
"Selanik'ten Anıtkabir'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk" sergisinde 133 özel fotoğraf yer alıyor
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan "12 Kasım'daki deprem tatbikatına katılım" çağrısı

Benzer haberler

MEB: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor

MEB: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor

MEB, ÖDS dijital platformunu YKS'ye hazırlanan mezunlar için de erişime açtı

Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Emine Erdoğan: Temizlik, gündelik ve alelade bir pratikten ziyade inancımızın özünü oluşturan bir yaşam prensibidir

Emine Erdoğan: Temizlik, gündelik ve alelade bir pratikten ziyade inancımızın özünü oluşturan bir yaşam prensibidir
Okullarda "siber zorbalığa karşı farkındalık" psikoeğitimi

Okullarda "siber zorbalığa karşı farkındalık" psikoeğitimi
Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 103 milyonu aştı

Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 103 milyonu aştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet