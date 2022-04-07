Dolar
14.75
Euro
16.07
Altın
1,927.62
ETH/USDT
3,229.00
BTC/USDT
43,417.00
BIST 100
2,339.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

MEB liselere özel 'haber sitesi' kurdu

Milli Eğitim Bakanlığının erişime açtığı web sitesinde, Türkiye genelindeki liselerin akademik başarılarına, bilim ve teknolojik faaliyetlerine, sosyal ve kültürel etkinliklerine ilişkin haberler yer alıyor.

Selma Kasap   | 07.04.2022
MEB liselere özel 'haber sitesi' kurdu

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye genelinde Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerinin akademik, bilim, teknoloji, sosyal ve kültürel alanlardaki başarılarına ilişkin haberlerin yer aldığı internet sitesini erişime açtı.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce, eğitim ortamları ve süreçlerine yönelik okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından geliştirilen iyi örnekler ile özgün uygulamaları yaygınlaştırmak üzere proje hazırlandı.

Bu kapsamda, Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerinin kurumsal web sitesinde yer verdikleri başarı hikayelerine, iyi uygulamalara, özgün çalışmalara, sosyal faaliyetlere, çevre ve insan duyarlılığına dair haberlerin, ortak bir ekosistemde paylaşılması amacıyla "eğitimde iyi örnekler" web sitesi, "https://ogmiyiornekler.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açıldı.

İnternet sitesinde, liselerde yürütülen faaliyetlere ilişkin haberler, "akademik başarılar", "bilim ve teknoloji", "kariyer ve rehberlik", "kulüp faaliyetleri", "kültürel ve sosyal faaliyetler", "patent, faydalı model, marka ve tasarım", "sanatsal faaliyetler", "sportif faaliyetler", "toplum hizmeti çalışmaları", "yayınlar", "zümre çalışmaları" başlıkları altında paylaşıldı.

Haber sitesiyle, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki liselerde yürütülen başarılı eğitim uygulamalarına ilişkin bilgilere, eğitim paydaşları ulaşabilecek. Böylece eğitimde iyi uygulamaların başka okullarda da hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Beğenilen haberler öne çıkacak

Haber sitesinde, il, okul türü, kategori ve zaman filtrelemesi yapılabiliyor. Ayrıca "beğeni butonu" kullananların tercihlerine göre, en çok beğenilen haberler görüntülenebiliyor.

Okulların kurumsal web sitelerindeki haberlere ait linklere erişimin sağlandığı "eğitimde iyi örnekler" sitesinde yer alacak haberlere, Bakanlık bünyesinde oluşturulan komisyon karar veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
30 dakikada sonuç veren yerli ve milli Kovid-19 tanı kiti pazartesi piyasada
Türkiye'de 10 bin 314 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 585'e çıktı
İspanya'da kapalı alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor
Türkiye'de 12 bin 213 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

MEB liselere özel 'haber sitesi' kurdu

MEB liselere özel 'haber sitesi' kurdu

MEB'in halk eğitimi kurslarından yararlananların sayısı 3 ayda 2,6 milyona ulaştı

Spor liselerinde eğitimde yeni dönem başlıyor

MEB'den velilere 'LGS adayı öğrencilerin sınav bilgilerini kontrol edin' uyarısı

MEB'den velilere 'LGS adayı öğrencilerin sınav bilgilerini kontrol edin' uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Özer: Milletimizin dünyadaki sesi olmaya devam eden AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum

Milli Eğitim Bakanı Özer: Milletimizin dünyadaki sesi olmaya devam eden AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum
MEB, özel yetenekli öğrenciler için 19 alanda yardımcı ders materyali yayımladı

MEB, özel yetenekli öğrenciler için 19 alanda yardımcı ders materyali yayımladı