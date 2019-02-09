MEB ilk elektronik 'TIMSS' için kolları sıvadı

MEB okul idarecileri ile fen ve matematik branş öğretmenlerine nisan ayında Türkiye'de ilk kez elektronik ortamda yapılacak Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması için hazırlık eğitimi düzenlendi.

ANKARA - Selma Kasap

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) uygulaması, Türkiye'de bu yılın nisan ayında 60 il ve 217 okulun katılımı ile ilk kez elektronik ortamda düzenlenecek. Türkiye'nin de üyesi olduğu Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından 4 yıllık döngülerle yapılan TIMSS'te, 4'üncü ve 8'inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen bilimleri derslerinde kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Bakanlık, bu yıl ilk kez elektronik ortamda yapılacak TIMSS için aylar öncesinden yeni bir yol haritası belirledi.

Bu kapsamda, TIMSS için hazırlıklar için bir dizi eğitimler planlandı. Örneklemde yer alan illerde görevli il Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine, okul yöneticilerine ve branş öğretmenlerine yönelik Antalya'da ilk eğitim semineri düzenlendi. Eğitimlerde TIMSS hakkında asgari düzeyde farkındalık sağlama ve araştırmanın Uluslararası Merkez tarafından belirlenen teknik standartlara uygun yürütülmesi için bilgilendirme amaçlandı.

Antalya'da düzenlenen "TIMSS 2019 Uygulaması Bilgilendirme Çalıştayı"na Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy'un yanı sıra TIMSS uygulamasının yapılacağı okullardaki idarecilerle fen ve matematik branş öğretmenleri olmak üzere yaklaşık 650 eğitimci katıldı.

"Gerekli enerji ve gücün kaynağı öğretmenler"

Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Türkiye’nin 21. yüzyıl becerileriyle donanmış öğrencileri yetiştirmek için gerekli enerji ve gücün öğretmenlerde olduğunu belirterek, okullar arasındaki başarı farkının azaltılarak okulların niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların önemini vurguladı. Gençoğlu, sadece öğretmenlerin değil, öğrenci, veli ve yöneticilerle oluşturulan okul ikliminin TIMSS'te etkili olan faktörler arasında olduğunu vurguladı.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ise TIMSS uygulamasının nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin detayları eğiticilerle paylaştıklarını aktardı.

Türkiye'de TIMSS 2019 uygulamasının gerçekleştirilmesine yönelik örneklemde yer alan il ve okul yöneticileri ile branş öğretmenlerine yönelik eğitim çalışmalarının önemli olduğunu dile getiren Şensoy, bu eğitimlerin paydaşlara asgari düzeyde farkındalık sağlamayı amaçladığını belirtti.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü uzmanlarının uygulamanın uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülebilmesi için okul yöneticilerinin yürütecekleri çalışmalar ve elektronik alt yapının hazırlanmasına ilişkin detaylar konusunda bilgilendirmede bulunduklarını belirten Şensoy, öğretmen ve öğrencilerin moral motivasyonunun sağlanmasına yönelik çalışma yapıldığını da ifade etti.

Şensoy, bu okullarda görev yapan fen bilimleri ve matematik öğretmenlerine TIMSS 2019 uygulamasının değerlendirme çerçevesiyle ilgili detayların paylaşılarak örnek sorular hakkında bilgilendirme yapıldığını da sözlerine ekledi.

Bakanlık, öğrencileri uygulamanın teknik detayları hakkında bilgilendirecek.