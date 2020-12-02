Euro
9.45
Dolar
7.84
BIST 100
1,325.93
Altın
1,817.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

MEB, hayat boyu öğrenme kurslarında da uzaktan eğitime başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hayat boyu öğrenme kurslarında uzaktan eğitim uygulamalarını pilot kurumlarda başlattı.

Selma Kasap   | 02.12.2020
MEB, hayat boyu öğrenme kurslarında da uzaktan eğitime başladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yaygın eğitim kurs programlarının uzaktan ya da harmanlanmış öğrenme yoluyla verileceği yolculuğun ilk durağı "Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi Kurs Programı" oldu.

Halk sağlığı açısından risk oluşturan etkenler ve enfeksiyonla ilgili temel kavramların açıklandığı, gıda ve su sektöründe bulaşıcı hastalıklara yönelik koruyucu yaklaşımların ve hijyen eğitimi mevzuatının anlatıldığı program, Hijyen Eğitimi Yönetmeliği hükümleri ile ilgili kurum ve kuruluşların hassasiyetleri doğrultusunda uzaktan eğitim kurs programı olarak yapılandırıldı. Kurs programına ilişkin dijital öğrenme içerikleri Genel Müdürlük bünyesinde oluşturuldu.

Dijital içerikleri tamamlayan kursiyerlere belge verilecek

Kursiyerler, uzaktan eğitim kurs programına, yetkilendirilmiş halk eğitimi merkezlerinden, diğer yaygın eğitim kurs programlarında olduğu gibi uzaktan başvuru yapabilecek. Yaygın eğitim kurs programına yönelik geliştirilen dijital öğrenme içeriği, Genel Müdürlük uzaktan eğitim platformu olan HBÖ Akademi üzerinden izlenebilecek. Kursiyerler, dijital içerikleri ve sınavı tamamlayarak belgelerine ulaşabilecek.

Kursiyerler, sisteme e-devlet şifreleriyle giriş yapabilecek. Bu kapsamdaki tüm iş ve işlemler, yine Genel Müdürlük tarafından uzaktan eğitim çalışmalarının etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak için hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kursları Uzaktan Öğrenme Yönergesi hükümlerine göre gerçekleştirilecek.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, diğer yaygın eğitim kurs programlarının da uzaktan eğitimle verilmesine yönelik e-içerik geliştirme çalışmalarına devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Müdür Yusuf Büyük, "Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un talimatları doğrultusunda hazırlıkları tamamlanan uzaktan eğitim faaliyetlerimize bugün itibarıyla başlıyoruz. Salgın döneminde sosyal, psikolojik ve fiziki yorgunluk yaşayan ve farklı alan ve düzeylerde eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken insanımızı uzaktan eğitim kurslarımıza katılmaya davet ediyoruz." değerlendirmesini yaptı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 aşıları ocak ayından itibaren ücretsiz yapılacak
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının İngiltere'de uygulanmasına gelecek hafta başlanacak
Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi'ne girişler sınırlandırıldı
AVM'lerdeki HES kodu uygulamasından esnaf da vatandaş da memnun
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 362 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

MEB, hayat boyu öğrenme kurslarında da uzaktan eğitime başladı

MEB, hayat boyu öğrenme kurslarında da uzaktan eğitime başladı

LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin örnek soru kitapçığı yayımlandı

LGS ve YKS'de öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacak

Açık öğretim ortaokul ve lise sınavları ertelendi

Açık öğretim ortaokul ve lise sınavları ertelendi
MEB'den kaynaştırma öğrencilerine kaynak desteği

MEB'den kaynaştırma öğrencilerine kaynak desteği
Anne ve babasının izinden giden 'Çalıkuşu' öğrencilerini TÜBİTAK ile geleceğe hazırlıyor

Anne ve babasının izinden giden 'Çalıkuşu' öğrencilerini TÜBİTAK ile geleceğe hazırlıyor