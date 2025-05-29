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Eğitim

MEB "Evde Eğitim Hizmetleri Kılavuzu" yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilerden sağlık durumu nedeniyle örgün eğitim kurumlarına devam edemeyenler için hazırlanan "Evde Eğitim Hizmetleri Kılavuzu" yayımlandı.

Şeyma Güven  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
MEB "Evde Eğitim Hizmetleri Kılavuzu" yayımladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin sağlık durumu nedeniyle geçici ya da uzun süreli örgün eğitim kurumlarına devam edemediği durumlarda, bireysel ihtiyaçlarına uygun şekilde planlanan ve özel bir eğitim hizmeti olan evde eğitim hizmeti ile pedagojik, bilişsel ve sosyal gelişimde sürekliliğinin sağlanması ve akademik kaybın en aza indirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda yayımlanan kılavuz, evde eğitim hizmetinden kimlerin yararlanabileceği, başvuru koşulları, gerekli belgeler, başvuru sürecinin işleyişi, öğretim programlarının bireysel farklılıklara göre uyarlanması ve öğretmen görevlendirme süreçlerine ilişkin ayrıntılı açıklamaları içeriyor.

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Bunun yanı sıra öğrencinin bulunduğu ortamda eğitimin nasıl planlanacağı, öğretim materyallerinin hazırlanması, sürecin takibi ile ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin temel ilkeler de kılavuzda yer alıyor.

Fırsat eşitliği odaklı kapsayıcı eğitim kılavuzu

Evde eğitim hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesiyle ilgili usul ve esasları kapsayan kılavuza göre, zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan tüm öğrenciler evde eğitim hizmetinden yararlanabiliyor.

Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sağlık problemi nedeniyle en az 12 hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacakları ya da bu durumun sağlıkları açısından risk oluşturacağı durumlarda, kayıtlı bulundukları okul müdürlüğüne veya rehberlik ve araştırma merkezlerine (RAM) yazılı başvuruda bulunabiliyor.

Kılavuz, evde eğitim sürecine dahil olan öğretmenler, okul yöneticileri, RAM, aileler ve diğer ilgili paydaşlar için uygulamada yol gösterici bir referans doküman niteliği taşıyor.

Bakanlığın kapsayıcı eğitim politikaları doğrultusunda hazırlanan kılavuz, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitime erişiminde fırsat eşitliğini desteklemeyi ve sahadaki uygulamaların bütüncül bir yapıya kavuşmasını amaçlıyor.

Kılavuza ve detaylı bilgilere "orgm.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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