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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bayrampaşa'da MHP Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı’nda konuşuyor.
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Eğitim

MEB-EKYS sınavının temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca bugün gerçekleştirilen 2024 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (2024-MEB-EKYS) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı.

Selma Kasap  | 18.02.2024 - Güncelleme : 18.02.2024
MEB-EKYS sınavının temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınavın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u kamuoyunun erişimine sunuldu.

Adaylar ise sınav sorularının tamamına "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

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