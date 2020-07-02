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Eğitim

MEB, EBA platformunda İngilizce yaz okulu dersleri başlattı

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilerin yaz döneminde yabancı dilden uzak kalmamaları için başlatılan EBA Çevrim İçi İngilizce Yaz Okulu, 31 Temmuz'a kadar sürecek.

Selma Kasap   | 02.07.2020
MEB, EBA platformunda İngilizce yaz okulu dersleri başlattı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin yaz döneminde yabancı dilden uzak kalmamaları için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Çevrim İçi İngilizce Yaz Okulu başlattı.

AA muhabirinin, Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, A1 ve A2 düzeyinde 4 temel dil becerisini içeren dersler, kendi kendine öğrenmeye uygun e-etkinliklerden oluşuyor.

EBA platformundaki İngilizce derslerine başlamadan önce seviyelerini belirlemeye yardımcı olacak bir öz değerlendirme ölçeğiyle karşılaşacak öğrenciler, daha sonra dil düzeylerine uygun olarak A1 veya A2 paketine yönlendirilecek.

Her öğrenenin bireysel farklılıklarını desteklemek için iki pakete de erişimde sınırlama olmayacak. Öğrenciler istedikleri paketi takip edebilecek, her iki bölümden de ders izleyebilecek.

EBA platformunda başlatılan İngilizce dersleri, 31 Temmuz'a kadar hafta içi her gün yayınlanacak. Öğrenciler, bir önceki günün derslerini tekrar edebilecek. Her dersin sonunda öğrenciler, yöneltilen sorulara göre edindikleri yeterlilikleri değerlendirebilecek.

Eğlenceli etkinlikler, oyunlar, animasyonlar

İngilizce Yaz Okulu'ndaki etkinlikler, öğrencilerin eğlenirken öğrenmesi temeline dayanıyor. Bu nedenle dersler, çeşitli oyunlar, dinleme metinleri, videolar ve animasyonlar ile zenginleştirildi.

İçerikler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yabancı Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi (YDE ARGEM) koordinesinde, YEĞİTEK e-içerik geliştirme ekibi ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ekiplerinden toplam 90 gönüllü İngilizce öğretmeninin desteğiyle hazırlandı.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün katkılarıyla içerik geliştirme ekibine, 10 ve 12 Haziran 2020 tarihlerinde Hacettepe ve Pamukkale üniversitelerinden akademisyenler tarafından uzaktan hizmet içi eğitimler düzenlendi.

Derslerin oluşturulmasına başlanmadan önce YDE ARGEM tarafından çalışmanın sınırlarını çizen ve öğretmenlere rehberlik edecek bir kılavuz hazırlandı. Kılavuzda çalışmanın kapsamı, düzeyi, hedefleri, her bir derste hedef olarak kullanılacak dil işlevleri, kelime listeleri, dil bilgisi yapıları ile etkinliklerin incelenmesinde kullanılacak kriterler sunuldu.

İçeriklerde öğretmenlerin Web 2.0 araçlarını kullanarak ürettiği özgün ürünlerinin yer almasına dikkat edildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün başlatılan İngilizce yaz okulu programına ilişkin, velilere yönelik Twitter'daki paylaşımında, yabancı dil öğrenmeyi, çocuklarının öğrenmesini çok önemsediklerini bildiğine işaret ederek, bu konuyu kendilerinin de önemsediğini ifade etti.

Selçuk, EBA Çevrim İçi İngilizce Yaz Okulu programı ile öğrencilerin dil düzeylerini ve gelişimlerini de izleyebileceklerini kaydetti.

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