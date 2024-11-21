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Eğitim

MEB, aileler için "veli rehberlik" kitaplarını yayımladı

Ortaöğretimdeki öğrencilerin velilerine yönelik hazırlanan ve dijital ortamda yayımlanan kitaplarda, ebeveyn-çocuk ilişkisinin güçlendirilmesine katkı sunulması amaçlanıyor.

Esra Ağaçyetiştiren  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
MEB, aileler için "veli rehberlik" kitaplarını yayımladı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaöğretimdeki öğrencilerin ebeveynlerine yönelik veli rehberlik kitaplarını yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde uzmanların katkılarıyla hazırlanan "Veli Rehber Kitabı 1" ve "Veli Rehber Kitabı 2" ile ebeveynlerin rol model olarak çocuklarına sağladığı akademik ve bütüncül gelişim desteğinin artırılması amaçlanıyor.

Dijital ortamda yayımlanan kitaplarda, velilerin, ortaöğretimdeki çocuklarına eğitim sürecinde aktif destek sağlamasının, evde uygun öğrenme ortamını oluşturmasının öğrencilerin öğrenme isteğini artırdığına vurgu yapılıyor.

Kitaplarda, velilerin katkılarının çocuklarının potansiyellerini en üst düzeyde sergilemeleri ve başarılı bir geleceğe adım atmaları için büyük öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Ergenlik döneminde çocuğu olan ebeveynler için yol gösterici birer başucu kaynağı olarak da tasarlanan kitaplar, ebeveynlere bu konuda pratik bilgilerle beraber ergenlik dönemine yönelik davranış stratejileri ve geniş bir bakış açısı sunuyor.

Ebeveyn-çocuk ilişkisinin güçlendirilmesi hedefleniyor

Ailelerin, eğitim sürecindeki çocuklarının gelişim ve değişimlerini daha iyi anlamalarına yönelik bilgilerin yer aldığı kitaplarla ebeveyn-çocuk ilişkisinin güçlendirilmesine katkı sunulması amaçlanıyor.

"Veli Rehber Kitabı 1" ergenlik döneminin fiziksel karmaşıklığı ve gereksinimlerine odaklanırken, "Veli Rehber Kitabı 2", lise öğrenimi ve mesleki gelişim ile ilgili alanlara dikkat çekiyor.

Kitaplara "ogmmateryal.eba.gov.tr/kutuphane/rehberlik" internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.


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