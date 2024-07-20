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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır Valiliğindeki il koordinasyon toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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Eğitim

MEB, 6 ilde 7 tematik tarım meslek lisesi açtı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye'de tarım alanında nitelikli iş gücünün karşılanmasına destek olunması amacıyla 6 ilde 7 tematik tarım meslek lisesi açıldı.

Abdullah Sarica  | 20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
MEB, 6 ilde 7 tematik tarım meslek lisesi açtı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin tarım üssü haline getirilmesine katkı sunmak amacıyla tarım meslek liselerine yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ediliyor.

Bu kapsamda son olarak Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Adıyaman'da Ziraat Teknolojileri, Artvin'de Ardanuç Tarım ile Yusufeli Tarım, Ordu'da Yeşil Fatsa, Denizli'de Baklan Tarım Teknolojileri, Ardahan'da Göle Tarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere toplam 7 tematik tarım mesleki ve teknik anadolu lisesi açıldı.

Tarım alanında eğitim öğretim gören öğrenci sayısının gelecek dönem daha fazla artacağı öngörülürken, toplamda 208 okulda tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı ile laboratuvar hizmetleri alanlarının da tamamı açık bulunuyor. Türkiye'nin tarımsal üretim ve hayvan yetiştiriciliği potansiyelinin daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla bu alanlarda 11 bin 166 öğrenci eğitim görüyor.

Tarım meslek liselerinde öğrenci sayıları hızla artıyor

Tarım alanında eğitim verilen okul sayısı 2020'de 72'yken, 2024'te bu sayı 146'ya ulaştı.

2020-2021 eğitim öğretim yılında 9. sınıfta 633 öğrenci kaydı bulunurken, bu sayı 2021-2022'de 856, 2022-2023'de 2 bin 614, 2023-2024'de 2 bin 840 öğrenciye çıktı.

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