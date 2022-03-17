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Eğitim

Mavera Ödülleri için başvurular 10 Mayıs'a kadar yapılacak

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfınca düzenlenen "Malcolm X Anısına Dünya Yeniden Kurgulanırken: Sözümüz Var!" konulu ödüllü deneme yarışması için başvurular başladı.

Sefa Mutlu   | 17.03.2022
Mavera Ödülleri için başvurular 10 Mayıs'a kadar yapılacak

İstanbul

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, yarışmanın bu yıl beşincisi düzenleniyor.

Malcolm X anısına yapılacak yarışmada, alanında uzman akademisyenlerin inceleyip değerlendirdiği 13 deneme yazısı ödül alacak.

Değerlendirme sonucunda dereceye giren ilk 3 kişiye dizüstü bilgisayar, ilk 13'te yer alanlara ise Balkan seyahati hediye edilecek.

Ödüllerin yanı sıra kitaplaştırılmaya değer görülen deneme yazıları Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere 3 ayrı dilde derlenerek kitap haline getirilecek.

Yurt içi ve dışındaki öğrenciler başvurabilecek

Yarışmanın değerlendirme kurulunda, Prof. Dr. Abdullah Harmancı, Doç. Dr. Ahmet Dağ, Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer, Prof. Dr. Kasım Küçükalp, Dr. Necdet Subaşı, Dr. Nihal Fırat Özdemir, Prof. Dr. Ömer Torlak, Sibel Eraslan, Handan Acar Yıldız ile Temel Hazıroğlu yer alıyor.

Yurt içi ve dışında yaşayan, ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim alan öğrenciler 10 Mayıs Salı gününe kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.

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