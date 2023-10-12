Dolar
27.75
Euro
29.36
Altın
1,872.13
ETH/USDT
1,542.90
BTC/USDT
26,687.00
BIST 100
8,131.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız Gazze’nin sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Eğitim

Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklara eğitim desteği

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklara Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından eğitim desteği veriliyor.

Ramiz Akar  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklara eğitim desteği Fotoğraf: Ramiz Akar/AA

Malatya

Yeşilyurt İlçesine bağlı Bostanbaşı Konteyner Kent'te kalan 7-14 yaş arası çocuklara TEGV gönüllülerince bilişim, sanat, matematik, fen, okuma ve İngilizce alanlarında etkinlikler yapılıyor.

Çocuklara gönüllü olarak Tiyatro/Drama eğitimi veren Kübra Pektaş, "Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda iki aydır gönüllüyüm. Konteyner kentte kalıyorum. Bu ortamı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Çocuklar ile birlikte etkinlik yapmak çok güzel, Tiyatro / Drama eğitimini yıllar önce almıştım. Öğrenmiş olduğum şeyleri şimdi çocuklara yol olsun diye öğretiyorum." dedi.

Malatya Bostanbaşı Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Rönesans Konteyner Kent Öğrenim Birimi Yöneticisi Barış Karadaş ise konteyner kentte kalan 7-14 yaş arası çocuklara almış oldukları eğitimlerin dışında motor becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Malatya Teknopark Konteyner Kent Öğrenim Birimi Yöneticisi Tuğba Altun Taflan da çocuklara yönelik eğitimlerinin devam ettiğini anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Karargahı'nda "niyet mektubu imza töreni" ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü
Türkiye Diyanet Vakfı öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar dağıttı
Hatay Arsuz'da depremzedeler için 111 konteynerlik yaşam alanı kuruldu
Sosyal medya platformu X, Hamas bağlantılı yüzlerce hesabı kapattı

Benzer haberler

Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklara eğitim desteği

Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklara eğitim desteği

Hatay Arsuz'da depremzedeler için 111 konteynerlik yaşam alanı kuruldu

Melissa Vargas, Malatya'da depremzedelerle buluştu

Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklar curling etkinliğinde buluştu

Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklar curling etkinliğinde buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet