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Eğitim

Liselere yerleştirmede birinci nakil sonuçları açıklandı

LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Sefa Şahin   | 02.08.2021
Liselere yerleştirmede birinci nakil sonuçları açıklandı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarını açıkladı.

LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini anımsattı.

Bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yükseldiğine dikkati çeken Özer, "Birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 96'sı istedikleri okullara yerleşti." dedi.

Sınavlı okullarda doluluk oranı yüzde 98'e yükseldi

Sınavlı okullarda doluluk oranının da yükseldiğini ifade eden Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre sınavlı okulların doluluk oranı yüzde 95 olarak gerçekleşmişti. Bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 98'e yükseldi. Bu artışta öğrencilerin sınavlı mesleki ve teknik Anadolu liselerine yönelimleri etkili oldu. Birinci yerleştirme sonuçlarına göre, sınavlı mesleki ve teknik Anadolu liselerinde doluluk oranı yüzde 77 iken bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 90'a yükseldi.”

Bakan Yardımcısı Özer, diğer öğrencilerin yerleştirme işlemi için sürecin devam ettiğini anımsatarak "Öğrencilerimiz ve aileleri müsterih olsunlar." İfadesini kullandı.

İkinci nakil başvuruları 6 Ağustos’ta sona erecek

Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 6 Ağustos'ta sona erecek, sonuçları ise 9 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos'ta tamamlanacak.

Süreç sonunda herkes yerleştirilecek

İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

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