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Eğitim

Liselerde devamsızlık oranları azaldı

Milli Eğitim Bakanılığının "2019 Yılı İdari Faaliyet Raporu"na göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı liselerde 2018'de yüzde 34 olan devamsızlık oranı geçen yıl yüzde 25,14'e geriledi.

Yıldız Aktaş   | 03.03.2020
Liselerde devamsızlık oranları azaldı

Ankara

Milli Eğitim Bakanılığının (MEB) ilkokul, ortaokul ve liselerde devamsızlık oranlarını azaltma çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, MEB tarafından, 2017-2018 eğitim öğretim yılında okul devamsızlığının en yüksek olduğu iller tespit edildi. Bu illerdeki devamsızlık nedenlerinin araştırılması için saha ziyaretleri yapılırken, bakanlık bu süreçte öğrenci ve veli bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını da sürdürdü.

MEB, "2019 Yılı İdari Faaliyet Raporu"na göre, bu çalışmaların sonucunda lise ve ortaokulda devamsızlık oranları azaldı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı liselerde, 2018'de 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin oranı yüzde 44 iken 2019'da bu oran yüzde 40,72'ye, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne bağlı imam hatip liselerinde ise 2018'de yüzde 36 olan devamsızlık oranı geçen yıl yüzde 29,79'a düştü.

Anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi ve güzel sanatlar liselerinin bağlı olduğu Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda ise 2018'de yüzde 34 olan devamsızlık oranı geçen yıl yüzde 25,14'e geriledi.

Ortaokullarda 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin oranı da yüzde 9,98'den yüzde 9,90'a düştü. İlkokullarda ise 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin oranı 2018'de yüzde 5,67 iken bu oran 2019'da yüzde 6,91 olarak gerçekleşti.

Okullaşma ve devamsızlığa yönelik proje hazırlanacak

Bakanlık, okullarda her kademede devamsızlık oranlarını düşürmek için bu yıl da çalışmalarına devam edecek.

MEB, 2018-2019 eğitim öğretim yılında, devamsızlık oranları en fazla olan 10 şehirde, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde çalışanlar, kurum müdürleri, müdür yardımcıları, öğretmen ve velilerden devamsızlığın nedenlerine yönelik bilgiler toplamıştı. Bu çerçevede, saha ziyaretleri sonrası elde edilen bulgular doğrultusunda rapor hazırlandı.

Bakanlık söz konusu rapor çerçevesinde, 2019-2020 eğitim öğretim yılına ait verileri kapsamlı şekilde inceleyecek. Okullaşma ve devamsızlığa yönelik proje hazırlanacak. Bakanlığın öğrenci ve veli bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları da sürdürecek. Devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terkleri konularında farklı eylem planlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların başlatılması da planlanıyor.

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