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Eğitim

LGS'de ikinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Burcu Çalık   | 09.08.2019
LGS'de ikinci nakil sonuçları açıklandı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. 

MEB, takvime göre yarın açıklanması beklenen LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını bayram öncesi sürprizi yaparak bugün açıkladı. Sonuçlara, Bakanlığın "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. 

Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklanması ile merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlandı. 

Bu süreçten sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci sona erecek.

Tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirildi

LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirildi.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden edindiği bilgilere göre, birinci yerleştirme sonunda öğrencilerin yüzde 95'i istedikleri liselere yerleşirken bu oran yerleştirmeye esas ikinci nakil sonunda yüzde 99'a yükseldi. 

Birinci yerleştirme ve yerleştirmeye esas iki nakil sonunda liselere yerleşen öğrenci sayısı 1 milyon 43 bin 365'e ulaştı. 

Yerleştirmeye esas iki nakil sürecinde yerleşemeyen öğrencilerin önlerindeki seçenekleri içeren takvim işlemeye devam edecek. 

Bu kapsamda hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 19-23 Ağustos tarihleri arasında yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül 2019 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak.

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