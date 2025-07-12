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Eğitim

LGS sınavı birincisi imam hatipli öğrenciler ÖNDER'de buluştu

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan ve dereceye giren bazı imam hatipli öğrencilerle bir araya geldi.

İrem Demir  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
LGS sınavı birincisi imam hatipli öğrenciler ÖNDER'de buluştu Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

İstanbul

Derneğin Genel Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, gençlerin 500 tam puan yaparak adlarını altın harflerle yazdırmalarının sevinç ve gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Öğrencileri tebrik eden Ceylan, bu sonuçların birinci bayram, "Terörsüz Türkiye"nin ise ikinci bayram olduğunu ifade etti.

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Ceylan, binlerce yiğit vatan evladının canına kast eden terör belasının ortadan kalktığını ve Türkiye'nin önünün tamamen açıldığını belirtti.

Türkiye'nin ilerlemesi için frene basan bütün engellerin ortadan kaldırıldığını ifade eden Ceylan, şunları kaydetti:

"Bundan sonra frene basan unsurların ortadan kaldırılması yetmiyor, gaza da basmak gerekiyor. Büyüklerimiz takozları ortadan kaldırdılar, sizler gaza basacak çok daha büyük başarılarla ülkemizi daha ileriye taşıyacaksınız. Bu anlamda imam hatipler çift kanatlı gençler yetiştiriyor. Bizler sadece diploma almıyoruz, birer kimlik kazanıyoruz. İmam hatiplerden hainler çıkmaz. Bu ülke için emek veren, gayret eden gençler yetişiyor bu okullarda. Sizler bu örnekleri çoğaltacak ve inşallah ülkemizi güzel günlere taşıyacaksınız."

Ceylan, tercih süreci için yapay zeka destekli "imamhatiprehberi.com" adlı tercih robotu hazırladıklarını anlattı.

Programda, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yapıcı da bir konuşma yaptı.

Öğrenciler duygularını paylaştı

LGS kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan ve dereceye giren bazı öğrenciler programda kendilerini tanıtarak, duygularını paylaştı.

Dereceye giren öğrencilerden Muhammed Kayra Candır, "Sene başından beri hedefim tam puan yapmaktı. Bunun için çok çalıştım, başardım." dedi.

Öğrenci Raşid Harun Bağcı ise ailesine ve öğretmenlerine teşekkür ederek, "Bence bu yolda en önemli şey istikrardır, azimli bir şekilde ilerlersek her şeyi başarabileceğimizi görüyorum." diye konuştu.

Öğrenci Rana Ece "Bu süreçte azim, hedef ve amaç olunca, bunun üzerine çalışınca isteyip de yapamayacağımız bir şey yok." ifadesini kullandı.

Mustafa Salih Dilli de yılın başından beri hedefinin belli olduğunu, bunun için yeteri kadar ve düzenli bir şekilde çalıştığını söyledi.

Törende birinci olan ve dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye takdimi yapıldı.

Program, dernek yönetimi, öğrenciler ve ailelerinin fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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