LGS kapsamındaki merkezi sınavın kayıtları otomatik alınacak
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık." dedi.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin paylaşımda bulundu.
Selçuk, "7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor." ifadelerine yer verdi.
7 Haziran 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 30, 2020
Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız.Her şey planlanıyor ve yapılıyor. pic.twitter.com/d4Vid0Ioxp
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