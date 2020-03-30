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Eğitim

LGS kapsamındaki merkezi sınavın kayıtları otomatik alınacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık." dedi.

Selma Kasap   | 30.03.2020
LGS kapsamındaki merkezi sınavın kayıtları otomatik alınacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin paylaşımda bulundu. 

Selçuk, "7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor." ifadelerine yer verdi.


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