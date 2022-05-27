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Eğitim

LGS kapsamındaki merkezi sınav giriş bilgileri erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 5 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı.

Harun Kutbe   | 27.05.2022
LGS kapsamındaki merkezi sınav giriş bilgileri erişime açıldı

Ankara

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS adayları sınava eğitim gördükleri okullarda girecek.

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