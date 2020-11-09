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Eğitim

LGS kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran'da yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

Selma Kasap   | 09.11.2020
LGS kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran'da yapılacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın tarihi açıklandı. 

Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

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