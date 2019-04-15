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Eğitim

LGS başvuruları uzatıldı

LGS kapsamında 1 Haziran 2019'da yapılacak merkezi sınav başvuruları 17 Nisan saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

Selma Kasap   | 15.04.2019
LGS başvuruları uzatıldı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran 2019'da yapılacak merkezi sınav başvuruları 17 Nisan saat 17.00'ye kadar uzatıldı. 

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin açıklama yapıldı. 

Buna göre, LGS kapsamında 1 Haziran'da yapılacak sınava süresi içinde başvurusunu yapamayan öğrenciler, sınav başvurularını 17 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar yapabilecek. 

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