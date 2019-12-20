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Eğitim

KPSS tercihlerinde yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı.

Yıldız Aktaş   | 20.12.2019
KPSS tercihlerinde yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sayfasında yer alan duyuruya göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) -2019/2 kılavuzuna göre, 3-12 Aralık arasında, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için alınan tercihlerde yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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