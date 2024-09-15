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Eğitim

KPSS Ortaöğretim başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim başladı.

Buğrahan Ayhan  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
KPSS Ortaöğretim başladı Fotoğraf: Mehmet Niyazi Deniz - AA

Ankara

Sınav için 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da toplam 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salon kullanılıyor.

1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.

Emniyet görevlileri dahil 260 bin 94 kişinin görev yaptığı sınav, saat 12.25'te sona erecek.

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