Dolar
33.91
Euro
37.89
Altın
2,492.31
ETH/USDT
2,624.30
BTC/USDT
60,911.00
BIST 100
9,897.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’da Atatürk Bulvarı Rezerv Alan Şantiye Alanı'nda açıklamalarda bulunuyor İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaatta incelemelerde bulunuyor
logo
Eğitim

KPSS Ön Lisans sınavının giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı.

Buğrahan Ayhan  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
KPSS Ön Lisans sınavının giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 1 Eylül'de uygulanacak 2024-KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

2024-KPSS Ön Lisans sınavı için adaylar, binalara 10.00'dan sonra alınmayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle bazı duraklar hizmet veremeyecek
Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürüyor
Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Milli Savunma Bakanı Güler, Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü
Muğla’nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

KPSS Ön Lisans sınavının giriş belgeleri erişime açıldı

KPSS Ön Lisans sınavının giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM ve Yunus Emre Enstitüsü arasında protokol imzalandı

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 27 Ekim'de yapılacak

Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM hafta sonu 2 sınav düzenleyecek

ÖSYM hafta sonu 2 sınav düzenleyecek
ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet