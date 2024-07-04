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Eğitim

KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 14 Temmuz'da düzenlenecek 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları sınava giriş belgelerini erişime açtı.

Merve Yıldızalp  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.

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