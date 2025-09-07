Dolar
41.24
Euro
48.32
Altın
3,586.69
ETH/USDT
4,303.10
BTC/USDT
111,092.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziantep’te “22. İmam Hatipliler Kurultayı Kapanış Konferansı”nda konuşuyor
logo
Eğitim

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 402 bin 105 adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı.

Şeyma Güven, Zehra Tekeci Eser  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı Fotoğraf: Harun Özalp - AA

Ankara

Türkiye'de 81 il ve Lefkoşa'daki 135 sınav merkezinde, saat 10.15'te başlayan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar erken saatlerde sınav binalarına gitti.

Adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sınava giren adaylardan Defne Karamete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sınava ilk defa giriyorum, heyecanlıyım. Çok çalıştım ama sınavda heyecan yapmam inşallah. Sınava girecek tüm adaylara başarılar diliyorum. İnşallah herkesin gönlünce geçer. Umarım herkes hedeflediği yerlere ulaşır." dedi.

Aileler sınav heyecanına ortak oldu

Sınavda adayları yalnız bırakmak istemeyen aileler ve yakınları da sabah Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi önüne geldi.

Fakültenin girişinde adaylara başarılar dileyerek uğurlayan aileler, sınav heyecanına ortak oldu.

Aday yakınlarından Özlem Sayın, kız kardeşinin sınava girdiğini belirterek, "Uluslararası İlişkiler mezunu. Bu sınavı atlattıktan sonra haftaya da alan sınavına girecek. Heyecanla bekliyoruz. Bir sene boyunca emek verdi. O bir senenin içinde bir kayıp yaşadık. Ona rağmen devam etti." ifadelerini kullandı.

Adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verilecek. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 1040 binada, toplam 17 bin 41 salonda uygulanıyor. Oturumda 54 bin 168 görevli yer alıyor.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmadı. Bazı adaylar, kapıların kapanmasına kısa bir süre kala koşarak binaya giriş yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman deprem öncesine göre 410 derslik fazlasıyla eğitime başlıyor
Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa "kasten yaralama" davası
Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
9 ayda 474 bin 18 Suriyeli ülkesine döndü
Bakan Işıkhan, şehit ailesini ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu okudu

Benzer haberler

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı

KPSS maratonu 7 Eylül'de başlayacak

KPSS A grubu alan bilgisi oturumları giriş belgeleri erişime açıldı

2025-KPSS "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu sınava giriş belgeleri erişime açıldı

2025-KPSS "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri başladı

Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri başladı
DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı

DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet