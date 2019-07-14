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Eğitim

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu sona erdi

ÖSYM'nin düzenlediği ve 644 bin 557 adayın başvurduğu sınav, 130 dakika sürdü.

Selma Kasap   | 14.07.2019
KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu sona erdi

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu sona erdi.

Toplam 644 bin 557 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başladı ve 130 dakika sürdü.

Adaylara 120 sorunun yöneltildiği sınavda 81 bin 495 kişi görev aldı.

KPSS Eğitim Bilimleri oturumu, öğleden sonra 14.45'te yapılacak.

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