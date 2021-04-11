KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı yapıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yapıldı.
Ankara
Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) saat 10.15'te başladı ve adaylara soruları yanıtlamaları için 60 dakika süre tanındı.
Sınavda, Kovid-19 salgınına karşı önlemler alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.