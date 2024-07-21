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Eğitim

KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü oturumu başladı.

Buğrahan Ayhan  | 21.07.2024 - Güncelleme : 21.07.2024
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı Fotoğraf: Akın Çeliktaş/AA

Ankara

Saat 10.15'te başlayan sınav için adaylar binalara saat 10.00'dan sonra alınmadı.

İşletme, muhasebe, istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumda adaylara çoktan seçmeli 40'ar sorudan toplam 120 soru soruldu, cevaplamaları için 160 dakika süre verildi.

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