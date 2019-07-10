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Eğitim

KPSS alan bilgisi sınav giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM Başkanlığınca, 20-21 Temmuz'da yapılacak KPSS lisans düzeyi oturumları erişime açıldı. Adaylar giriş belgelerine "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecekler.

Selma Kasap   | 10.07.2019
KPSS alan bilgisi sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 20-21 Temmuz'da yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyi oturumları erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019-KPSS lisans düzeyi alan bilgisi 1, 2, ve 3. oturum sınava giriş belgeleri açıklandı.

20 Temmuz'da yapılacak KPSS alan bilgisi sınavları 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve KPSS alan bilgisi sınavları 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) ile 21 Temmuz'da uygulanacak KPSS alan bilgisi sınavları 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecekler.

Adaylara, 20 Temmuz'daki KPSS alan bilgisi sınavları 1. oturumu ve 21 Temmuz'daki 3. oturum için saat 10.00'dan sonra, 20 Temmuz'daki 2. oturum için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacakları uyarısı yapıldı.

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