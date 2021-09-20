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Eğitim

Kırklareli Üniversitesi'nde yeni akademik yılı dersleri başladı

Kırklareli Üniversitesi'nde öğrenciler, Kovid-19 salgını nedeniyle uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim alacak olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Özgün Tiran   | 20.09.2021
Kırklareli Üniversitesi'nde yeni akademik yılı dersleri başladı

Kırklareli

Kırklareli Üniversitesi'nde de 2021-2022 akademik yılı başladı.

Kayalı Kampüsü'ne gelen öğrencilerin heyecanlı olduğu gözlendi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında derslik binalarına alınan öğrencilerden Melike Fermancı, AA muhabirine bugün okullarına geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir eğitimlerini çevrim içi sürdürdüklerini hatırlatan Fermancı, "Evde çok sıkıldık ve zorlandık. Bugün üniversitemize kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Abdülcelil Çelebi ise 1,5 yıl aranın ardından yeniden okula gelmenin sevincini yaşadığını ifade etti.

Arkadaşları ile tekrardan buluştuklarını anlatan Çelebi, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu.


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