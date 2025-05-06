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Eğitim

KDK'nin girişimiyle İngilizce YDS temmuzda da yapılacak

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) girişimi üzerine, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) bir kez de temmuzda yapılmasına karar verdi.

İsmet Karakaş  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
KDK'nin girişimiyle İngilizce YDS temmuzda da yapılacak

Ankara

ÖSYM, sınav takvimine YDS/İngilizce'nin 5 Temmuz'da yapılmasını ekledi.

KDK'nin "dostane çözüm" kararında yer alan bilgilere göre, ÖSYM tarafından, İngilizce e-YDS'nin 2025 yılında 3 Mayıs ile 23 Ağustos'ta yapılması kararlaştırılarak, sınav takviminin kamuoyuna ilan edildiği hatırlatıldı.

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Söz konusu sınavlara girecek bir kişi, iki sınav arasında yaklaşık 4 ay süre bulunduğunu, bu sürenin sınava hazırlananlar için uzun olmasının mağduriyet doğurabileceğini, kamu personeli olup sınava gireceklerin yaz döneminde tayin nedeniyle yer değiştirme ihtimalinin bulunduğunu belirterek, KDK'ye başvurdu.

Başvuruda, haziranda yapılması planlanan e-YDS'ye İngilizce dilinin de eklenmesi ya da başka bir güne sınav planlanması yapılması talep edildi.

Başvuruyu alan KDK, talebin karşılanması adına ÖSYM ile temasa geçti.

ÖSYM, talebi olumlu karşılayarak, 5 Temmuz'da sadece İngilizce dilinde YDS yapılması yönünde karar aldı. Sınav, ÖSYM'nin bu yılki sınav takvimine eklendi.

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