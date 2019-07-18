Euro
6.39
Dolar
5.68
BIST 100
101,566.20
Altın
1,426.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Katarlı yardım derneğinden Şanlıurfa'ya okul

Katar merkezli yardım kuruluşu ATAA İnsanı Yardımlaşma Derneği, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 24 derslik ortaokul yapacak.

Yasin Dikme   | 18.07.2019
Katarlı yardım derneğinden Şanlıurfa'ya okul

Şanlıurfa

Katar merkezli yardım kuruluşu ATAA İnsanı Yardımlaşma Derneği, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 24 derslik ortaokul inşa edecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dünyanın farklı ülkelerinde yardım projeleri yürüten Katar merkezli ATAA Uluslararası İnsani Yardımlaşma Derneği ile Şanlıurfa Valiliği arasında 24 derslikli okul yapımı için protokol imzalandı.

Vali Abdullah Erin, imza töreninde yaptığı konuşmada, ATAA Derneğine, Şanlıurfalı ve Suriyeli çocukların eğitim öğretimlerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

ATAA Derneği'nin önemli projeleri hayata geçirdiğini ifade eden Erin, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu konuda gösterdikleri çaba ve verdikleri destekler hem takdiri hem de teşekkürü hak ediyor. Şanlıurfa'da da bu kapsamda ürettikleri çok sayıda proje var. İmzaladığımız protokolle 24 derslikli bir okulu buradaki Suriyeli kardeşlerimize ve Şanlıurfalı kardeşlerimize hediye edecekler. Buna öncülük eden ATAA Derneği yöneticilerine ve Şanlıurfa’daki temsilcileri ile emeği geçen kardeşlerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer de kentte eğitim altyapısını güçlendirme, okul projeleri konularında çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

ATAA Derneği Genel Sekreteri Muhammed Akta da Türk ve Suriyeli çocukların birlikte eğitim ve öğretim göreceği ortaokul projesinin protokolünü imzalamaktan memnuniyet ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Erin ve ATAA Derneği Genel Sekreteri Muhammed Akta, okul protokolünü imzaladı.

Mülkiyeti hazineye ait olan 35 bin metrekarelik arsa üzerine yapılacak 24 derslikli okul 10 ayda tamamlanarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ürdün Riyad-Abu Dabi ekseninden uzaklaşıyor
IKBY’de yeni hükümet ve beklentiler
Körfez’de statüko sarsılıyor
Türkiye'nin PYD/PKK'nın narko-terörüyle mücadelesi
AB-MERCOSUR anlaşması ve yeni bölgeselleşme

Benzer haberler

Katarlı yardım derneğinden Şanlıurfa'ya okul

Katarlı yardım derneğinden Şanlıurfa'ya okul

Tarihi kentlere 'at sırtında seyahat'

Sıcak havalarda 'nostaljik' sinemayla stres atıyorlar

'Şehit Necmettin öğretmenimizi çok özlüyoruz'

'Şehit Necmettin öğretmenimizi çok özlüyoruz'
'Katarlı girişimciler için Erzurum fevkalade bir ortam'

'Katarlı girişimciler için Erzurum fevkalade bir ortam'
'İçimizdeki hainler düşmandan farksız'

'İçimizdeki hainler düşmandan farksız'