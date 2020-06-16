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Eğitim

Karadeniz Teknik Üniversitesine 18 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine 18 akademisyen alınacağı bildirildi.

Tuğba Yardımcı   | 16.06.2020
Karadeniz Teknik Üniversitesine 18 akademisyen alınacak

Trabzon

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 17'si doktor öğretim üyesi olmak üzere 18 akademisyen alınacağı bildirildi.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesinde 1 doçent ile 1 doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.

Ayrıca Tıp Fakültesine 6, Sağlık Bilimleri Fakültesine 3, Eczacılık Fakültesine 2, Maçka Meslek Yüksekokulu, Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Of Teknoloji ile Sürmene Deniz Bilimleri fakültelerine ise birer doktor öğretim üyesi atanacak.

Kadrolara başvurular 29 Haziran'a kadar yapılabilecek.

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