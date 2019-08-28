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Eğitim

'Kantindeki hiçbir ürün ailece yapılan kahvaltının yerini tutamaz'

Milli Eğitim Bakanlığı Selçuk, okul kantinlerinden sağlıksız gıdaları çıkarttıklarını belirterek, "Kantinde satılan hiçbir etiketli ürün, ailece yapılmış bir kahvaltının yerini tutamaz." ifadesini kullandı.

Selma Kasap   | 28.08.2019
'Kantindeki hiçbir ürün ailece yapılan kahvaltının yerini tutamaz'

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk,  sosyal medya hesaplarından okul kantinlerinde satılacak gıdaların üzerinde "Okul Gıdası" logosunun yer almasına ilişkin uygulamayla ilgili video paylaşarak, değerlendirmelerde bulundu.

Öğretmenlerin, çocukların okula kahvaltı yapmadan gönderildiğini sıklıkla söylediğine dikkati çeken Selçuk, "Okul kantinlerinden sağlıksız gıdaları çıkarttık. Fakat çocuğun kahvaltısı ebeveynin sorumluluğundadır. Kantinde satılan hiçbir etiketli ürün, ailece yapılmış bir kahvaltının yerini tutamaz." açıklamasını yaptı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan videoda ise okul kantinlerindeki sağlıklı yiyeceklere ilişkin de bilgilere yer verildi.

Uygulama ile okul kantinlerinde meyve, çiğ tüketilebilen sebze, salatalar, kuru meyve, kuruyemiş, mineralli su, süt, peynir, yoğurt, ayran, günlük haşlanmış yumurta, tam buğday ekmeği ve taze sebzelerden yapılmış sandviçlerin satışının yapılacağı aktarıldı.


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