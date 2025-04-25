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Eğitim

İTÜ, Asya'nın en iyi 100 üniversitesi arasında yer aldı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan "2025 Asya Üniversiteleri Sıralaması"nda 97'nci oldu.

Hikmet Faruk Başer  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
İTÜ, Asya'nın en iyi 100 üniversitesi arasında yer aldı

İstanbul

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşları arasında yer alan THE'nin 2025 yılına ilişkin Asya üniversiteleri sıralamasında, araştırma kalitesi, araştırma çevresi, öğretim, sanayiyle işbirliği ve uluslararası görünüm başlıkları altında değerlendirme yapıldı.

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Her bir başlık altında yayın etkisi, akademik işbirlikleri, araştırma fonları, sanayi geliri gibi çeşitli göstergeler yer aldı.

Sıralamada 97'nci olan İTÜ de araştırma kalitesi, araştırma çevresi, öğretim, endüstriyle işbirliği ve uluslararası görünüm performansıyla dikkati çekti.

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