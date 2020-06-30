İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri, Marmara Üniversitesine aktarılacak
YÖK, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesindeki öğrencilerin, garantör üniversite Marmara Üniversitesine aktarılmasına karar verdi.
Ankara
Yükseköğretim (YÖK) Genel Kurulunun, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesindeki öğrencilerin garantör üniversite Marmara Üniversitesine aktarılmasına karar verdiği bildirildi.
YÖK'ten yapılan bilgilendirmede, izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerin, garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine aktarılmasına YÖK Genel Kurulunun bugünkü toplantısında karar verildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.