Euro
7.68
Dolar
6.85
BIST 100
116,609.50
Altın
1,768.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri, Marmara Üniversitesine aktarılacak

YÖK, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesindeki öğrencilerin, garantör üniversite Marmara Üniversitesine aktarılmasına karar verdi.

Barış Gündoğan   | 30.06.2020
İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri, Marmara Üniversitesine aktarılacak

Ankara

Yükseköğretim (YÖK) Genel Kurulunun, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesindeki öğrencilerin garantör üniversite Marmara Üniversitesine aktarılmasına karar verdiği bildirildi.

YÖK'ten yapılan bilgilendirmede, izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerin, garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine aktarılmasına YÖK Genel Kurulunun bugünkü toplantısında karar verildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesini yaşıyor
Türkiye'de son 24 saatte 1293 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 767'ye yükseldi
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 730'a çıktı
Bingöl'de maske takma zorunluluğu getirildi

Benzer haberler

İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri, Marmara Üniversitesine aktarılacak

İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri, Marmara Üniversitesine aktarılacak

YÖK doktora bursu başvuru süresini 3 Temmuz mesai bitimine kadar uzattı

Marmara Üniversitesi: Garantör üniversite olarak gerekli çalışmalarımız devam etmektedir

YÖK'ten İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin açıklama

YÖK'ten İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin açıklama
İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izni kaldırıldı

İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izni kaldırıldı
YÖK'ten 'Netkent Üniversitesine' ilişkin uyarı

YÖK'ten 'Netkent Üniversitesine' ilişkin uyarı