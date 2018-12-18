Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan işitme engellilere özel elifba kitabı ile engelliler, Kur'an-ı Kerim'i daha kolay öğrenebilecek. Dua ve surelerin işaret diliyle anlatıldığı kitap da 2019'da yayımlanacak.

Fotoğraf: AA / Evrim Aydın

ANKARA - SEFA ŞAHİN

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan, işitme engellilere özel elifba kitabı ile engelliler Kur'an-ı Kerim'i daha kolay öğrenebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Basılı Yayınlar Daire Başkanlığınca hazırlanan iki ciltlik "İşitme Engellilere Özel Elifba" isimli eser, Kur'an-ı Kerim öğreticilerine ve talep eden işitme engellilere dağıtılacak.

Başkanlıkça üç yıl önce engelli öğrencilere yönelik düzenlenen çalıştayda alınan kararlar çerçevesinde, işitme engelli öğrencilere bir yıl boyunca Kur'an-ı Kerim dersi verildi. Elifba kitabı da anlaşılırlık, derse katılım ve eğitsel değer açısından uygun yöntemle hazırlandı.

Türk İşaret Dili Alfabesi'ne sadık kalınarak harflerin kalınlık, incelik ve pelteklik özelliklerinin renklerle belirtildiği kitapta, siyah renk ince, kırmızı renk kalın, mavi renk peltek, yeşil renk ise ince boğaz harfleri temsil ediyor.

Ayrıca öğrenmeyi kolaylaştırma amacıyla harfler sıralama ve şekil benzerliği dikkate alınıp 7 gruba ayrıldı. Her grubun sonuna 3 alıştırma sayfası ile okuma sayfası ilave edildi.

"Elifba kitabı olmaması önemli bir eksiklik"

Basılı Yayınlar Daire Başkanı Faruk Görgülü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başkanlıkça işitme ve görme engellilere yönelik çeşitli faaliyetler yapıldığını belirterek, görme engelliler için Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim ve meali, temel dini bilgiler, hadis, dua ile çocuk kitaplarının basıldığını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Türk İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü'nün de yayımlandığını anımsatan Görgülü, işitme engellilere yönelik elifba kitabı olmamasının önemli eksiklik olduğuna dikkati çekti.

İki kitaptan oluşan elifba cüzünde, görseller vasıtayla harfler ve kelimelerin tanıtıldığını aktaran Görgülü, 2019'da ise dua ve surelerin işaret diliyle anlatıldığı kitabın yayımlanacağını duyurdu.

Görgülü, Türkiye'de yaklaşık 650 bin ila 900 bin arasında işitme engelli bulunduğuna işaret ederek, "İsteyen bütün kardeşlerimize kitapları ücretsiz sunacağız. İlk planda ülke genelinde öğreticilere göndereceğiz. Her iki kitabı bitiren işitme engelli kardeşimiz, Kur'an-ı Kerim'e böylece geçmiş olacak." dedi.