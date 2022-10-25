Hazırlık sınıflarında başarısız öğrencilerin Türkçe programlara yerleştirilme başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), üniversitelerde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirilme başvuruları başlatıldı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmelerine rağmen hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayamayıp ilişiği kesilen öğrencilerin, Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirilme işlemleri için bugünden itibaren 3 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.
Başvuru yapacak adayların, ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.