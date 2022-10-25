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Eğitim

Hazırlık sınıflarında başarısız öğrencilerin Türkçe programlara yerleştirilme başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), üniversitelerde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirilme başvuruları başlatıldı.

Selma Kasap   | 25.10.2022
Hazırlık sınıflarında başarısız öğrencilerin Türkçe programlara yerleştirilme başvuruları başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmelerine rağmen hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayamayıp ilişiği kesilen öğrencilerin, Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirilme işlemleri için bugünden itibaren 3 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.

Başvuru yapacak adayların, ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor.

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