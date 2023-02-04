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Eğitim

Hakkari'de usta öğretici ve öğrenciler köy okulunu onardı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (MESEM) görevli 5 usta öğretici ve 20 öğrenci, Değerli köyündeki ilkokulun bakım ve onarımını yaptı.

Ulaş Güven   | 04.02.2023
Hakkari'de usta öğretici ve öğrenciler köy okulunu onardı

Hakkari

Usta öğretici ve öğretmenler, pazartesi günü başlayacak eğitim öğretim yılının ikinci dönemi öncesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki Değerli Köyü İlkokuluna gitti.

Aralarında elektrik, tesisat, mobilya, metal ve boyadan anlayanların bulunduğu usta öğretici ve öğrenciler, okulu boyadı, kırılan, eskiyen yerleri onardı, peteklerin bakımını yaptı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İskender Akdoğan ile birlikte okulu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, yaptıkları çalışmayla öğrencilerin daha sağlıklı ortamda eğitim almasını sağlayan usta öğretici ve öğrencilere teşekkür etti.

Usta öğretici ve öğrencilerin gönüllü olarak bir okulu onarma talebinde bulunduğunu belirten Atael, ilçede çok anlamlı bir çalışmanın yürütüldüğünü söyledi.

Binadaki eksiklerin giderildiğini, duvarların boyandığını dile getiren Atael, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimize en iyi eğitimi verebilmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Tatilin bitmesiyle öğrencilerimiz daha nezih ortamda eğitim görecek. MESEM bünyesinde görevli usta öğretici ve öğrencilerimiz ara tatilde okulumuzu yeniledi. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlama adına tüm kurumlarımızın işbirliği devam ediyor."

Okulun onarımının usta öğretici ve öğrenciler tarafından ücretsiz yapıldığını anlatan Atael, "Yüksekova'da eğitim kalitesini yükseltmek için seferber olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Yüksekova, Türkiye Yüzyılı'nda bilimi öncü kılacak nesiller için çalışmaya devam ediyor." dedi.

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