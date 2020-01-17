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Eğitim

Hakkari'de engelli öğrenci karnesini evinde aldı

Hakkari'de, bedensel engelli olduğu için okula gidemeyen Yusuf Karacak'a karnesi evinde verildi.

Yılmaz Kazandıoğlu   | 17.01.2020
Hakkari'de engelli öğrenci karnesini evinde aldı Fotoğraf: Yılmaz Kazandıoğlu/AA

Hakkari

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, "Evde eğitim" uygulaması kapsamında eğitim alan Şehit Vali Derviş Yalın İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Karacak'ı evinde ziyaret etti.

Okul müdürü ve öğretmeninden Yusuf Karacak'ın durumu hakkında bilgi alan Gür, bir süre sohbet ettiği öğrenciye karnesini teslim etti.

Bilal Gür, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde 49 öğrencinin evde eğitim gördüğünü söyledi.

Evde eğitim kapsamındaki tüm öğrencilere karnelerini evlerinde verdiklerini anlatan Gür, şunları kaydetti:

"Yusuf'u ziyaret ederek karnesini ve hediyesini verdik. Amacımız, bütün çocuklarımızın öğrenme yolculuğunu değerli kılmak. Evde eğitim gören çocuklarımızın öğrenme yolculuğunu değerli kılıyoruz. Onlara gerekli her türlü eğitimi ve desteği evde de veriyoruz. Bu konuda hem geniş bir kadroya hem de güçlü imkanlara sahip bir kurumuz. Dolayısıyla çocuklarımızı yalnız bırakmıyoruz."

Anne Besna Karacak ise çocuğunun mutluluğuna ortak olan Gür ve beraberindekilere teşekkür etti.

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