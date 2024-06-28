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Eğitim

Hafta sonu düzenlenecek DGS'ye 300 binden fazla aday katılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 30 Haziran'da düzenlenecek Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na (2024-DGS) 312 bin 855 adayın katılacağını söyledi.

Selma Kasap  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Hafta sonu düzenlenecek DGS'ye 300 binden fazla aday katılacak

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada, iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler için 81 il ve Lefkoşa'da, 105 sınav merkezinde uygulanacak sınav için 903 bina ve 13 bin 510 salon kullanılacağını, sınavda emniyet görevlileri dahil 43 bin 299 kişinin görev yapacağını belirtti.

DGS'de sayısal ve sözelden oluşan yetenek testi uygulanacağını aktaran Ersoy, "Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak." açıklamasında bulundu.

Sınavdan en az bir saat önce sınav binalarında hazır bulunmalarının adayların faydalarına olacağını hatırlatan ÖSYM Başkanı Ersoy, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına aday alınmayacağını ifade etti ve sınava katılacak tüm adaylara başarılar diledi.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık bulundurulacak.

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