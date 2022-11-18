Dolar
18.62
Euro
19.28
Altın
1,756.77
ETH/USDT
1,220.70
BTC/USDT
16,778.00
BIST 100
4,494.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da Türk Devletleri Teşkilatı eski Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'e Dışişleri Üstün Hizmet Ödülü Takdim Töreni’ne katılıyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşuyor Çekya Milli Futbol Takımı, Türkiye ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını Gaziantep Stadı’nda yaptığı antrenmanla sonlandırıyor İzmir'de sağanak su baskınlarına neden oldu
logo
Eğitim

Hafta sonu 81 ilde düzenlenecek ALES'e 170 bin 647 aday katılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "ALES'in üçüncüsünü bu hafta sonu gerçekleştireceğiz. Üç ALES'e toplamda 500 binin üzerinde aday katılmış olacak." dedi.

Selma Kasap   | 18.11.2022
Hafta sonu 81 ilde düzenlenecek ALES'e 170 bin 647 aday katılacak

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) 20 Kasım Pazar günü, 170 bin 647 adayın katılımıyla 81 ilde düzenlenecek.

ALES, bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek. 501 bina ve 6 bin 744 salonda uygulanacak sınavda, emniyet görevlisi dahil 23 bin 735 sınav görevlisi yer alacak.

Sınav, 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

TC kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

"Üç ALES'e toplamda 500 binin üzerinde aday katılmış olacak"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarının üçüncüsünü bu hafta sonu gerçekleştireceğiz. Üç ALES'e toplamda 500 binin üzerinde aday katılmış olacak. Ayrıca bu sınavlarda yaklaşık 75 bin sınav görevlisi görev yapmış olacak." dedi.

Sınav organizasyonunda emeği geçen görevlilere teşekkür eden Başkan Ersoy, sınava girecek tüm adaylara başarı dileklerinde bulundu.

ALES/3 sonuçları, 9 Aralık 2022'de açıklanacak. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İklim eyleminin hızlandırılması için COP27'de 4 yeni girişim başlatıldı
Beyoğlu'ndaki terör saldırısının iki zanlısının buluşma anı kameraya yansıdı
Antalya'nın doğu ilçeleri için sel ve taşkın uyarısı
İzmir'de yağmur hasreti 79 gün sonra son buldu
Şehit Piyade Uzman Çavuş İnak, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Hafta sonu 81 ilde düzenlenecek ALES'e 170 bin 647 aday katılacak

Hafta sonu 81 ilde düzenlenecek ALES'e 170 bin 647 aday katılacak

Sağlık Bakanlığına 42 bin 500 personel alımına ilişkin başvuru kılavuzları İŞKUR'a gönderildi

e-YDS sonuçları açıklandı

e-YDS, 4 ildeki 47 sınav merkezinde yarın yapılacak

e-YDS, 4 ildeki 47 sınav merkezinde yarın yapılacak
ALES giriş belgeleri erişime açıldı

ALES giriş belgeleri erişime açıldı
Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet